ВСУ атаковали беспилотниками городскую администрацию в Запорожской области

ВСУ атаковали беспилотниками городскую администрацию Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Двое сотрудников администрации получили ранения, но их жизни ничто не угрожает. После того как обоим оказали помощь, их выписали на амбулаторное лечение.

«Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов», — написал глава области.

Он призвал автомобилистов пока не ехать в город.

Накануне двое сотрудников МЧС погибли в Луганске. Утром украинские беспилотники атаковали асфальто-бетонный завод. Когда пожарные прибыли его тушить, по ним ударили повторно.