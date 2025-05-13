В ЛНР погибли два сотрудника МЧС России — начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Утром беспилотники ВСУ атаковали асфальто-бетонный завод в Луганске. Когда огнеборцы приступили к тушению, произошел повторный прилет БПЛА самолетного типа», — заявили в пресс-службе.

В результате удара двое спасателей погибли и двое получили ранения. Пострадавших госпитализировали, за ними наблюдают врачи. Также пострадали еще 13 человек, они на амбулаторном лечении.

«Майор внутренней службы Михаил Пронько прослужил в системе 18 лет. Неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей», — отметили в МЧС.

Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко начал работать пять лет назад. За это время успел показать профессионализм и отважность. У него осталась мама пенсионерка.

МЧС выразило соболезнования родным погибших.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что с 5 по 11 мая из-за обстрелов ВСУ погиб 21 человек. Также 70 пострадали.