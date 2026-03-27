ВСУ атаковали беспилотниками две школы в Херсонской области
Украинские военные атаковали беспилотниками две школы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Под удар попали учебные заведения в Новой Маячке Алешкинского округа и Михайловке Скадовского округа. Детей и персонал вывели из зданий заранее, поэтому никто не пострадал.
«Преступный киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины», — написал Сальдо.
В Каховке из-за атаки дрона повредило газопровод, там начался пожар. В результате сбросов с беспилотников повреждены частные дома в Новой Каховке, Раденске и Костогрызове.
ВСУ также обстреляли еще более 20 населенных пунктов региона.
Ранее в Белгородской области мать и ее семилетняя дочь пострадали при атаке украинского дрона на жилой дом. Девочке диагностировали слепое осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму, а женщине — баротравму.