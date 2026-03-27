Мать и дочь пострадали при атаке ВСУ под Белгородом

Гладков: в селе Вознесеновка из-за дрона ВСУ пострадали мать и семилетняя дочь

Украинский дрон атаковал частный дом в селе Вознесеновка Белгородской области, ранения получили женщина и ее семилетняя дочь. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточил, что пострадавших оперативно доставили в Центральную районную больницу в Шебекине. Ребенку диагностировали слепое осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму, а матери — баротравму.

«Для дальнейшего обследования и лечения девочку доставят в детскую областную клиническую больницу, женщину — в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

В среду, 25 марта, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородскому муниципальному округу. Гладков отмечал, что повреждения получила инфраструктура теплоснабжения и электростанции. Среди местных жителей никто не пострадал. На место ЧП направили аварийные службы.