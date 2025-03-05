ВСУ атаковали беспилотниками два села в Запорожской области. Один человек погиб
Балицкий: житель Пологовского округа погиб при утренней атаке беспилотника
ВСУ атаковали беспилотниками села Чубаревка и Новоселовка Пологовского округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
В Новоселовке при атаке погиб местный житель, который попытался спрятаться за электрической бетонной опорой. В результате удара по электроподстанции в Чубаревке никто не пострадал, но несколько окрестных населенных пунктов остались без света.
Кроме того, по словам Балицкого, ВСУ обстреливают Токмак, в городе работают системы ПВО.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские военные с начала марта стали активнее атаковать ЛНР с помощью беспилотников и артиллерии. Наиболее сложная обстановка складывается в городах, расположенных недалеко от линии соприкосновения. При этом как минимум один человек погиб и шестеро получили ранения.