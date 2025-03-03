Один человек погиб и шестеро пострадали от атак ВСУ на ЛНР за три дня

Вооруженные силы Украины с марта стали интенсивнее атаковать населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале .

По его словам, за трое суток от ударов ВСУ погиб один мирный житель, еще шестеро получили ранения.

«Сложная обстановка в Сватове, Кременной, Лисичанске, Рубежном и их окрестностях», — написал Марочко.

Он добавил, что украинские боевики используют БПЛА и артиллерию. За прошедшие три дня ВСУ обстреляли пять гражданских автомобилей, три дома и торговый модуль.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил об атаке украинских войск на несколько сел в регионе. Под удары попали Челбурда, Днепряны, Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Новая Маячка и Старая Збурьевка. Три мирных жителя получили ранения.