Прямой эфир

ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки

Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки, сбили 153 БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики за прошедшие сутки более 90 раз атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области. Погиб один мирный житель, пятеро получили ранения, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Александр Шуваев.

«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и задействованных подразделений сбили и подавили 153 беспилотника», — написал он.

Врио главы региона уточнил, что ВСУ четыре раза сбросили взрывные устройства с БПЛА и совершили пять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«При ударе ВСУ погибла мирная жительница в Краснояружском округе. В Шебекинском, Краснояружском, Валуйском округах ранены пять человек. Двое находятся на стационарном лечении», — заключил Шуваев.

Всего в течение прошлой ночи военные сбили 243 беспилотника над территорией России.