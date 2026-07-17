Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки, сбили 153 БПЛА

Украинские боевики за прошедшие сутки более 90 раз атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области. Погиб один мирный житель, пятеро получили ранения, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Александр Шуваев.

«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и задействованных подразделений сбили и подавили 153 беспилотника», — написал он.

Врио главы региона уточнил, что ВСУ четыре раза сбросили взрывные устройства с БПЛА и совершили пять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«При ударе ВСУ погибла мирная жительница в Краснояружском округе. В Шебекинском, Краснояружском, Валуйском округах ранены пять человек. Двое находятся на стационарном лечении», — заключил Шуваев.

Всего в течение прошлой ночи военные сбили 243 беспилотника над территорией России.