ВСУ атаковали автомобиль депутата в Херсонской области

Хоменко: при атаке дрона в Херсонской области пострадал депутат Зоголь

Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. Его доставили в больницу, сообщил в Telegram-канале глава округа Руслан Хоменко.

Вооруженные силы Украины атаковали гражданскую машину с людьми в селе Великие Копани. После сброса боеприпаса транспорт загорелся.

«Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Состояние уточняется», — написал Хоменко.

Глава округа добавил, что в машине кроме Зоголя находился еще один местный житель. Хоменко призвал население сохранять спокойствие и строго соблюдать комендантский час.

В июле при атаке украинских боевиков ранения получили глава Борчанской территориальной администрации Татьяна Рябикина и ее водитель. Дрон атаковал служебный автомобиль в белгородском селе Борки.