Глава администрации пострадала при атаке ВСУ в белгородском селе

Глава Борчанской территориальной администрации Татьяна Рябикина и ее водитель получили ранения при атаке украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник атаковал служебный автомобиль в селе Борки Валуйского округа. У Рябикиной диагностировали осколочное ранение плеча, а у водителя — баротравму.

Пострадавших экстренно доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Машина, в которой ехали люди, получила значительные повреждения. На месте происшествия работают правоохранительные органы и сотрудники экстренных служб.

В минувший понедельник ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. В результате обстрела погиб мужчина, его жену доставили в больницу.