Сотрудник администрации Энергодара пострадал от удара дрона ВСУ

Сотрудник администрации Энергодара пострадал в результате удара FPV-дрона ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в телеграм-канале .

«Днем в результате одного из ударов FPV-дрона по территории, непосредственно прилегающей к зданию администрации Энергодара, пострадал наш сотрудник», — написал он.

Пострадавший получил легкое ранение, его доставили в МСЧ-145 ФМБА России, где оказали необходимую медицинскую помощь. Пухов призвал жителей соблюдать осторожность и не игнорировать сообщения о дроновой опасности.

Накануне глава Энергодара сообщал об атаках беспилотников по автозаправочной станции города. Тогда пострадали мирные жители, одна из АЗС загорелась после удара. Пухов также предупреждал жителей не приближаться к заправкам, напомнив, что такие объекты представляют повышенную опасность из-за риска взрыва и быстрого распространения огня.