Директор заповедника «Брянский лес» Никитенков погиб после обстрела ВСУ

Во время артиллерийского обстрела поселка Суземка в Брянской области погибли два человека, включая руководителя государственного биосферного заповедника «Брянский лес» Александра Никитенкова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

Украина ударила из артиллерии по поселку Суземка в Брянской области. Погибли двое, одним из них оказался глава Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков.

Врио губернатора региона Ковальчук назвал Никитенкова «преданным своему делу профессионалом». Его утрата невосполнима, отметил чиновник.

Ранения при артобстреле получили еще два мирных жителя Суземки. Обоих уже доставили в больницу, их травмами занялись медики.

Ковальчук выразил родственникам погибших искрение соболезнования. Чиновник пообещал, что региональные власти окажут помощь этим семьям.

Украина 11 июня уже несколько раз пыталась атаковать объекты в Брянской области. При ударе ВСУ по АЗС в Стародубском районе пострадали семь человек.