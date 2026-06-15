ВСУ 52 раза атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ за сутки выпустили до 150 БПЛА по 12 муниципалитетам Белгородской области

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Украинские боевики за минувшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области почти 150 БПЛА, ранения получили два мирных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб региона.

Также ВСУ в ходе четырех обстрелов выпустили семь снарядов, сбросили два взрывных устройства с двух беспилотников.

За сутки различные повреждения зафиксировали в четырех многоквартирных домах, 30 частных домовладениях, четырех коммерческих и одном социальном объектах, инфраструктурном объекте, 32 транспортных средствах и трех предприятиях.

Силы ПВО сбивали беспилотники над Прохоровским, Корочанским, Ивнянским, Борисовским и Алексеевским округами.

Врио главы области Александр Шуваев в телеграм-канале уточнил, что ВСУ за 24 часа 52 раза атаковали территорию региона, четыре раза противник применял авиацию и артиллерию.

Минобороны России утром 15 июня сообщало об уничтожении 123 беспилотников в течение ночи.

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