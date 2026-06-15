ВСУ 52 раза атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ за сутки выпустили до 150 БПЛА по 12 муниципалитетам Белгородской области

Украинские боевики за минувшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области почти 150 БПЛА, ранения получили два мирных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб региона.

Также ВСУ в ходе четырех обстрелов выпустили семь снарядов, сбросили два взрывных устройства с двух беспилотников.

За сутки различные повреждения зафиксировали в четырех многоквартирных домах, 30 частных домовладениях, четырех коммерческих и одном социальном объектах, инфраструктурном объекте, 32 транспортных средствах и трех предприятиях.

Силы ПВО сбивали беспилотники над Прохоровским, Корочанским, Ивнянским, Борисовским и Алексеевским округами.

Врио главы области Александр Шуваев в телеграм-канале уточнил, что ВСУ за 24 часа 52 раза атаковали территорию региона, четыре раза противник применял авиацию и артиллерию.

Минобороны России утром 15 июня сообщало об уничтожении 123 беспилотников в течение ночи.