ВСУ 46 раз за сутки обстреляли населенные пункты Херсонской области

Украинские военные за сутки выпустили 46 артиллерийских снарядов и минометных мин по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

Он добавил, что из-за обстрелов пострадал 79-летний житель Алешек. В Каховке три автобуса получили повреждения. В Днепрянах сгорел жилой дом и пострадал еще один. В Малокаховке один дрон повредил административное здание, а другой не успел сдетонировать, и его обезвредили саперы.

Ранее губернатор рассказал о судьбе Каховского водохранилища после разрушения плотины ГЭС украинскими боевиками. По словам Сальдо, его фактически больше не существует, место, где оно было, заболотилось, а Днепр закрепился в своих природных берегах.