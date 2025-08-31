ВСУ 136 раз атаковали Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки украинские военные атаковали 136 беспилотниками девять муниципалитетов Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, медицинская помощь потребовалась девяти мирным жителям. Всего под атаку попали 50 населенных пунктов. ВСУ выпустили 30 снарядов, ВС России подавили и сбили 57 дронов.

Гладков уточнил, что пострадали 24 частных домовладения, три многоквартирных дома, промышленное предприятие, четыре коммерческих объекта, сельхозпредприятие, два магазина, 26 транспортных средств и трактор.

«В селе Ясные Зори из-за детонации дрона возле коммерческого объекта пострадала супружеская пара», — заключил он.

Протоиерей Михаил Чайка отмечал, что ВСУ стали чаще атаковать храмы в Белгородской области. По словам священнослужителя, это может быть актом мести за молитвы о российских бойцах.