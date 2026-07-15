В Воронежской области при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель

В ночь на 15 июля в пригороде Воронежа при падении обломков беспилотника пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в «Максе».

Пострадавшему 1997 года рождения потребовалась медицинская помощь. Его доставили в больницу.

«Повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, в третьем — только кровля. Также выбиты стекла в одном нежилом здании», — рассказал Гусев.

Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявляли, исходя из оперативной обстановки.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 93 украинских беспилотника за ночь в небе над Россией. БПЛА уничтожали над Крымом, Подмосковьем, Брянской областью и другими регионами.