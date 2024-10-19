Присоединение Украины к НАТО в нынешних условиях исключит мирное урегулирование конфликта. Об этом РИА «Новости» сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО», — сказал он.

Такой шаг «поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования и сделает неизбежным вовлечение альянса в противостояние с Россией». Это приедет к неконтролируемому обострению — ответственность полностью ляжет на западных кураторов Украины.

Полищук надеется, что в руководстве НАТО остались здравомыслящие политики, отдающие себе отчет в последствиях приглашения Украины в альянс.

Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад ранее заявил о попытках государства убедить союзников уже сейчас пригласить Украину в Североатлантический альянс. По его словам, это станет «политическим сигналом».