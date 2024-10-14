Вступившие в ВСУ итальянские боевики получили ранения при ударе дрона

Итальянский наемник ВСУ Юрий Превитали заявил, что вместе с двумя сослуживцами получил ранение в результате атаки российского дрона. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1, отрывок из которого опубликовал на своей странице в Instagram*.

По его словам, его группа попала под обстрел, находясь на южном участке фронта, где находится его подразделение, в котором на стороне ВСУ воюют несколько итальянцев.

«На нас напали вчера утром в пять часов утра. Дрон сбросил на меня гранату, она взорвалась, и осколок попал мне под плечо», — заявил Превитали.

По данным журналистов, вместе с ним ранения получили еще двое итальянцев. Их имена авторы репортажа не назвали.

Как сообщило РИА «Новости», с боевиком беседовала журналистка Стефания Баттистини, против которой ФСБ завело уголовное дело за съемку сюжета в Курской области. Сотруднице телеканала и ее оператору Симону Траини предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России. Курский суд заочно арестовал сотрудников итальянского телеканала.

В начале сентября стало известно, что в базе данных розыска МВД России появились карточки журналистов итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини и Симони Трайни, корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша и других сотрудников иностранных редакций, проникнувших вместе с украинскими боевиками в Курскую область.

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