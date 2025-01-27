Вступившего в «Азов» грузинского наемника приговорили к пожизненному сроку

Пожизненное лишение свободы получил вступивший в качестве наемника в состав украинского полка «Азов»* бывший грузинский военный Николос Берианидзе. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, такое решение вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что Берианидзе вступил в состав украинского вооруженного формирования в 2016 году. В Киев он приехал после участия в военных операциях НАТО в Ираке и Афганистане.

Командование «Азова»* предоставило наемнику оружие, обмундирование и назначило военным инструктором. С 24 февраля 2022 года Берианидзе входил в состав подразделений ВСУ, находившихся на территории Мариуполя.

В середине марта наемник наткнулся на группу российских военных, задействованных в специальной военной операции. Подкравшись к военным, Берианидзе открыл огонь и застрелил трех солдат.

Боевика задержали российские военные. Следователи предъявили ему обвинения в наемничестве, а также в посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.

На минувшей неделе заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы вынесли латышу Юрису Альбертсу, вступившему в качестве наемника в украинское вооруженное формирование «Карпатская Сечь». По данным следствия, с апреля по сентябрь 2022 года осужденный принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.