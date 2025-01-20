Латвийского профессора заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

Гражданина Латвии Улманиса Юриса Альбертса, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, заочно осудили в России. Мужчину объявили в международный розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Приговором суда Улманису заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — рассказали в СК.

По данным следствия, в 2022 году мужчина прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование «Карпатская Сечь». После этого он прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие, специальное снаряжение и боеприпасы. С апреля по сентябрь 2022 года гражданин Латвии за деньги участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.

По данным РИА «Новости», заочно приговоренный к 14 годам лишения свободы латвиец был бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем. Он не только принимал участие в боевых действиях, но и снабжал ВСУ деньгами и вещами.

Ранее гражданина США признали виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника и лишили свободы на 13 лет.