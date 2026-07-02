Встреча ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Химках

Встреча ветеранов Афганистана, Таджикистана, Чечни и участников специальной военной операции с кадетами школы № 8 имени Матвеева и воспитанниками школы-интерната «Кадетский корпус» прошла в Химках. Она была организована в День ветеранов боевых действий.

Глава округа Инна Федотова приняла участие в обсуждении.

«Молодые люди слышат правду о войне не из учебников, а от тех, кто видел ее и пропустил через себя. Они начинают понимать: мирное небо и безопасность страны — не абстракция, а итог мужества и потерь. Именно это понимание рождает в них любовь к Отечеству», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Для гостей организовали выставку изделий, созданных волонтерскими объединениями с использованием 3D‑печати для нужд фронта. Посетители увидели работу 3D‑принтера и образцы продукции, которые сейчас помогают российским военнослужащим выполнять боевые задачи. Экспозиция была подготовлена при поддержке местного отделения «Единой России» и «Молодой гвардии».

Ветераны рассказали о воспоминаниях на службе, поделились историями о боевом братстве, сложных испытаниях, стойкости и любви к Родине. Разговор для кадет с людьми, защищавшими страну в разные годы, стал важным уроком мужества и патриотизма.

«Такие встречи помогают сохранить связь поколений. Для наших кадет это возможность услышать историю из первых уст, прикоснуться к памяти о подвигах защитников Отечества и еще глубже осознать ценность служения Родине», — поделилась директор школы № 8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Особый акцент встречи — передача памятных экспонатов. Ветераны подарили школе № 8 книги, а кадетам передали панамы‑«афганки», в которых сами служили. Музей кадетского корпуса пополнился и предметами из зоны специальной военной операции.

Представителей волонтерских объединений, которые оказывают поддержку участникам СВО, наградили благодарственными письмами за активную общественную работу в конце мероприятия.