Встреча ветеранов СВО со школьниками прошла в Раменском

Встреча началась с исполнения Гимна Российской Федерации. Затем бойцы рассказали ребятам о своем боевом пути и трудностях, с которыми пришлось столкнуться в зоне спецоперации. Они поделились историями о мужестве, взаимовыручке и верности долгу, которые помогли выстоять в сложных ситуациях. Для всех присутствующих было приятно было услышать, что детские письма и гуманитарная помощь очень помогают на фронте.

Школьники с интересном слушали и задавали вопросы. В завершение урока герои предоставили всем возможность примерить настоящий бронежилет и каску «Чебурашку».

Знать каждую семью участников спецоперации, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.