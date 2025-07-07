Встреча ветеранов боевых действий прошла в Лобне

Беседа за чашкой чая собрала вместе участников боевых действий разных поколений. С ними встретились глава Лобни Анна Кротова, председатель Общественной палаты Николай Курицын и протоиерей Евгений Ткаченко.

Ветераны поделились опытом и воспоминаниями, а также обсудили планы на будущее. Среди участников встречи были руководитель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Невский, глава местного отделения «Боевого братства», участник боевых действий в Афганистане Григорий Добродеев, кавалер ордена Мужества, участник спецоперации и глава отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников, а также руководитель лобненского штаба «Юнармии», ветеран боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Сергей Свороб.

Анна Кротова отметила, что, несмотря на разные судьбы, годы и места событий, в рассказах ветеранов звучали общие темы: выполнение боевых задач, боль утраты товарищей и непоколебимая вера в будущее. «Слушать их воспоминания было невероятно интересно», — поделилась глава городского округа.

Руководитель муниципалитета поблагодарила участников встречи за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.