Встреча участников СВО со школьниками пройдет в Мытищах 15 мая

Молодежный центр «Импульс» в Мытищах продолжает организовывать встречи с участниками специальной военной операции и добровольцами. В рамках проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах», 15 мая гости побеседуют со школьниками.

Инициатива направлена на то, чтобы молодежь могла услышать истории тех, кто проявил мужество и отвагу на поле боя за свободу своей Родины. Участники специальной военной операции на встречах поделятся с гостями не только своими личными переживаниями, но и расскажут о сослуживцах, о том, какие обстоятельства побудили их встать на защиту страны. Школьники смогут задать вопросы и получить ответы по темам, которые их волнуют. Встречи пройдут в атмосфере открытого диалога и взаимопонимания.

Следующее мероприятие проведут 15 мая в 15:00 в молодежном центре «Импульс» на улице Силикатная, дом № 12. Присоединиться к этому событию приглашают всех желающих.