Встреча школьников с участниками СВО прошла в Люберцах

Патриотическое мероприятие состоялось 18 февраля в Лингвистической школе. Перед учениками выступили военнослужащий Андрей Пушмин и член местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Золотухин.

Гости поделились с ребятами историями о службе, рассказали о воинском долге, любви к Родине и силе солдатского братства. В ответ школьники прочитали стихи о храбрости и патриотизме, которые подготовили специально ко дню встречи.

Олег Золотухин отметил, что поддержка подрастающего поколения очень важна — такие встречи вдохновляют и придают сил. По его словам, детям необходимо рассказывать о ценностях, на которых держится страна: о честности, ответственности и любви к Отечеству.

Ученики второго класса передали гостям письма с теплыми пожеланиями для бойцов и вручили поделки, сделанные своими руками.