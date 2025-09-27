Встреча семей участников СВО прошла в Николо-Угрешском монастыре в Люберцах

В Спасо-Преображенском соборе Николо-Угрешского монастыря в Люберцах состоялся молебен и встреча в рамках проекта «Семейная гостиная» для семей и родственников участников и ветеранов Специальной военной операции. В храме прочли литию по погибшим и помолились за тех, кто сейчас на передовой.

Иеромонах Андрей Коробков, председатель Межъепархиального отдела по вопросам семьи, материнства и детства Московской митрополии, отметил, что женщины чувствуют поддержку.

"С ними государство, с ними церковь. Главное — молитва, потому что они как ангелы-хранители своих ребят", - отметил он.

Николо-Угрешский монастырь, связанный с военной историей и Куликовской битвой, традиционно становится местом молитвенной поддержки для бойцов, их жен, матерей и родных. В ходе встречи жены и родственники делились впечатлениями о значимости таких мероприятий.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков выразил благодарность семьям и пообещал оперативную помощь.

«Наша задача, конечно же, быть всегда в контакте для того, чтобы на любую просьбу, на любой запрос максимально быстро реагировать», - сообщил он.

Проект «Семейная гостиная» действует уже два года при поддержке правительства Московской области и Московской митрополии; организатор — Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она отметила, что важно не только поддерживать семьи сейчас, но и готовиться к возвращению бойцов к мирной жизни: «Нам очень важно поддержать вас в этот период, и мы думаем про будущее. Жизнь после Победы — она нас тоже всех ждет».