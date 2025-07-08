Встреча с участниками СВО прошла в Иерусалимском храме в Воскресенске

В День памяти святых Петра и Февронии в Иерусалимском храме в Воскресенске прошла встреча с участниками СВО и их семьями. Настоятель протоиерей Сергий Якимов отслужил молебен и поздравил всех с Днем семьи, любви и верности.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске, участник спецоперации Олег Стегура, представители «Боевого братства» и муниципальные депутаты почтили память бойцов, погибших на фронте, помолились за здравие, благополучие, мир, любовь и согласие в семье.

«Семья, любовь, верность — это основа жизни, основа государства. Любовь к семье означает и любовь к дому, верность Родине. Это все переплетено, все взаимосвязано», — отметил на встрече депутат округа, член партии «Единая Россия» Сергей Слепов.

Встречу ко Дню семьи, любви и верности организовали сторонники партии «Единая Россия» и 1-е Воскресенское благочиние в рамках цикла патриотических мероприятий «Успех в единстве поколений».