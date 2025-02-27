Встреча с семьями бойцов СВО прошла в конноспортивной школе в Котельниках

В конноспортивной школе «Белка» в Котельниках состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции, чьи дети обучаются верховой езде. На мероприятии присутствовали депутат Государственной думы Роман Терюшков, директор школы Анна Пахомова, педагоги, а также гости из Курска — воспитанники школы-интерната с особенностями развития.

Особое внимание уделили уникальному проекту, который реализуется в школе: обучение верховой езде для детей из семей участников специальной военной операции. Этот проект не только развивает полезные навыки, но и оказывает важную эмоциональную поддержку, помогая детям справляться со стрессом.

Для детей с особенностями здоровья в школе активно используются методики гиппотерапии и занятия с пони, которые способствуют развитию и социализации ребят. Директор школы Анна Пахомова рассказала, что расширение программ подготовки, внедрение новых методик и создание еще более комфортных условий для воспитанников.

Все участники встречи отметили важность таких инициатив и выразили готовность поддерживать школу в ее стремлении помогать детям раскрывать свои таланты и справляться с трудностями.