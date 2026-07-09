Встреча с семьями бойцов СВО прошла в храме в Воскресенске

Мероприятие состоялось в День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Иерусалимском храме Воскресенска. Настоятель храма отслужил молебен и поздравил с праздником семьи участников специальной военной операции.

Депутаты окружного совета и родственники военнослужащих почтили память погибших бойцов и помолились о здравии, благополучии, мире, любви и согласии в семьях.

«Семья, любовь, верность — это основа жизни, основа государства. Любовь к семье означает и любовь к дому, верность Родине. Это все переплетено, все взаимосвязано», — отметил глава совета депутатов округа Сергей Матвиенко.

После богослужения состоялась общая трапеза. Участники встречи обсудили меры социальной поддержки, которые предоставляются бойцам СВО на федеральном и региональном уровнях. Родные и близкие героев смогли поделиться своими насущными проблемам и получить необходимую поддержку.