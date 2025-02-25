Встреча с бойцом СВО прошла в школе № 8 в Мытищах

«Урок мужества» прошел в школе № 8. Участник специальной военной операции рассказал, как с 2023 года защищает интересы нашей страны, о своем боевом опыте и дружбе в суровых условиях. Сейчас он находится в отпуске.



Учеников третьего «Э» класса впечатлили искренние и простые истории бойца. Педагоги рассказали, что живое общение с героями поможет детям по-настоящему проникнуться историей и событиями современности. В этом классе учится и сын приглашенного бойца, который после встречи стал еще больше гордиться своим папой.



Дети подготовили рисунки и письма, которые будут согревать наших защитников, находящихся вдали от дома и выполняющих свой долг. Военнослужащий передаст их своим боевым товарищам в скором времени.