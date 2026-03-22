Встреча с бойцами СВО прошла в молодежном центре Мытищ

В молодежном центре «Импульс» 19 марта состоялось патриотическое мероприятие «Герои. Истории, которых нет в книгах». Школьники пообщались с теми, кто принимает участие в специальной военной операции.

Гостями встречи стали доброволец Владимир Серегин с позывным «Спартак» и младший сержант Артур Остаев с позывным «Алмаз». Они поделились своим опытом, рассказали о том, как попали в зону СВО, с какими трудностями сталкиваются на передовой и как важна поддержка от близких и земляков. Участники также ответили на вопросы школьников.

Организаторы отметили, что мероприятие посвящено людям, которые выполняют боевые задачи в сложных условиях. Для ребят провели мастер-классы по оказанию первой помощи, а также по написанию писем военнослужащим. Занятия организовал «Народный фронт».

Встреча прошла в формате открытого диалога.