Встреча по вопросам трудоустройства родных бойцов СВО прошла в Подольске

Встреча Женского клуба, созданного для поддержки жен, вдов, сестер и матерей участников специальной военной операции, состоялась в Кадровом центре Подмосковья. Целью мероприятия стала не только помощь в трудоустройстве, но и всесторонняя поддержка участниц клуба.

В Кадровом центре родственницам участников СВО рассказали про возможность переобучения, повышения квалификации и помощи в открытии собственного дела. В центре работают профессиональные психологи и карьерные консультанты, которые разрабатывают индивидуальный план содействия трудоустройству для каждой женщины, помогают справиться с тревожностью и найти свое призвание.