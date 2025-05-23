Встреча по вопросам трудоустройства родных бойцов СВО прошла в Подольске

Встреча Женского клуба, созданного для поддержки жен, вдов, сестер и матерей участников специальной военной операции, состоялась в Кадровом центре Подмосковья. Целью мероприятия стала не только помощь в трудоустройстве, но и всесторонняя поддержка участниц клуба.
В Кадровом центре родственницам участников СВО рассказали про возможность переобучения, повышения квалификации и помощи в открытии собственного дела. В центре работают профессиональные психологи и карьерные консультанты, которые разрабатывают индивидуальный план содействия трудоустройству для каждой женщины, помогают справиться с тревожностью и найти свое призвание.
Участницы мероприятия получили профессиональную помощь и возможность пообщаться в комфортной обстановке. Вдова героя СВО, кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова Мила Сила исполнила для гостей свою авторскую песню «Патриоты России».
Мероприятия Женского клуба проходят не только в стенах Кадрового центра, специалисты регулярно организуют встречи на территории всего городского округа.
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