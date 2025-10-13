Встреча по вопросам психологической помощи участникам СВО прошла в Домодедове

В молодежном центре «Победа» городского округа Домодедово состоялась первая научно-практическая конференция «Психологи для СВО». Участники обменялись опытом и методиками психологической помощи бойцам спецоперации и членам их семей.

Мероприятие объединило около 50 человек: специалистов из разных городов России, военных психологов, волонтеров и представителей семей защитников.

«По нашей статистике, у тех, кто посещал групповые занятия — жен и матерей участников специальной военной операции, — уровень тревожности и депрессии снизился примерно на 40%, как у взрослых, так и у детей», — отметил руководитель Домодедовского отделения общественной организации российских психологов «Содействие» Сергей Тиунов.

Психологическая приемная СВО работает в Домодедове уже три года. За это время за помощью обратились 175 человек: бойцы, их жены, матери, вдовы и дети. Специалисты консультируют и очно, и дистанционно. Помимо этого, психологи помогают и коллегам из других регионов.

«Когда начались тяжелые события и контрнаступление вооруженных сил Украины в августе 2024 года, по просьбе профессора Караяни мы начали оказывать онлайн-поддержку жителям Курской области», — рассказал Сергей Тиунов.

Значимость комплексной помощи отметил и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Красногорской области Евгений Гомляков.

«Каждый боец, возвращаясь с фронта, должен чувствовать, что здесь его ждут и готовы помочь. Чем больше подобных мероприятий мы будем проводить, тем эффективнее станет система помощи участникам спецоперации и их семьям», — пояснил Евгений Гомляков.

Участники конференции обсудили и существующие меры поддержки для защитников и их близких. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье их 29.