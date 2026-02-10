Встреча по развитию промышленного туризма и деловым связям прошла в Мытищах

В гостинице «Лекко» в Мытищах состоялась деловая встреча, посвященная развитию промышленного туризма и укреплению связей между бизнесом, вузами и школами. Участники обсудили вопросы подготовки кадров, трудоустройства и поддержки ветеранов СВО.

Председатель комитета по промышленному туризму в Торгово-промышленной палате Мытищ Татьяна Шарова анонсировала создание каталога предприятий, готовых принимать школьников, студентов и взрослых. Каталог будет включать как крупные, так и средние промышленные и сельскохозяйственные компании.

Советник главы Мытищ Елена Сетракова обратилась к бизнес-сообществу с просьбой поддержать бойцов, возвращающихся из зоны специальной военной операции, особенно в вопросах трудоустройства. Она подчеркнула, что эти люди готовы к работе и переобучению и должны рассматриваться как потенциальные сотрудники.

Промышленный туризм рассматривается как инструмент для привлечения партнеров и формирования кадрового резерва, что открывает новые горизонты развития как для предприятий, так и для всего муниципалитета.