Встреча общественников и волонтеров по вопросам помощи бойцам СВО прошла в Мытищах

В Мытищинской галерее состоялась встреча представителей местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции с волонтерами. На мероприятии обсудили поддержку защитников, находящихся на фронте.

В Мытищах 15 общественных организаций регулярно помогают бойцам спецоперации и мирному населению: организуют сборы гуманитарных грузов, изготавливают необходимые на передовой маскировочные сети и окопные свечи, проводят с юными жителями округа патриотические занятия.

Ранее в Мытищах открыли отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Организацию создали для поддержки защитников, которые вернулись с фронта домой. Возглавил местное отделение Сергей Пудов. В 2022 году он служил в зоне специальной военной операции, а в 2024 году его ранили. Сергей демобилизовался и теперь помогает ребятам, находящимся на передовой.

На встрече обсудили взаимодействие ассоциации ветеранов с волонтерами, планы по совместной патриотической работе, организацию сборов и отправки гуманитарных грузов на фронт и установку в округе памятного знака участникам специальной военной операции.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи работают в Мытищах по следующим адресам: в Молодежном центре «Импульс» на улице Силикатной, дом № 12, в Доме культуры «Яуза» на улице Мира, дом № 2А, в местном отделении «Единой России» на улице Мира, дом № 37, в Ледовом дворце «Арена Мытищи» на улице Летная, дом № 17, и в Штабе волонтеров на улице Мира, дом № 9.