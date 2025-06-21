Встреча на тему поддержки ветеранов СВО прошла торгово-промышленной палате Балашихи

В Балашихинской торгово-промышленной палате провели рабочую встречу с Героем России и руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иваном Клещеревым. Участники обсудили перспективы сотрудничества, включая участие членов сообщества в деловых, образовательных и патриотических проектах палаты.

Особое внимание уделили совместным инициативам, направленным на поддержку ветеранов и их интеграцию в экономическую и социальную жизнь Балашихи. Ключевыми темами встречи стали профессиональная переподготовка, создание новых рабочих мест и вовлечение участников спецоперации в предпринимательскую деятельность. Стороны договорились продолжить диалог для разработки конкретных шагов по укреплению взаимодействия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.