Встреча муниципальных депутатов с семьей бойца СВО прошла в Мытищах

В местной общественной приемной партии «Единая Россия» городского округа Мытищи состоялся прием жителей. Его провели депутат Григорий Шаповалов и руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

На приеме к депутатам обратилась мама военнослужащего, который находится в зоне специальной военной операции. Женщина рассказала, что в начале января 2025 года семья получила извещение о том, что ее сын считается пропавшим без вести. Однако, по словам матери, стало известно, что боец погиб. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным.

Депутаты внимательно выслушали женщину и предложили возможные пути решения. В ходе беседы они порекомендовали ей сдать ДНК-тест и направить его в центр опознания в Ростове-на-Дону для уточнения информации о судьбе сына.

«Приемы жителей бывают абсолютно разными и по характеру обращений, и по эмоциональной окраске. Данная встреча получилась очень непростой», — отметил Григорий Шаповалов.

Общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия» продолжает свою работу, оказывая помощь жителям округа в решении различных вопросов. Напомним, что приемная находится по адресу: улица Мира, 37.