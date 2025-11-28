Встреча молодежи с участником СВО прошла в Мытищах

Мероприятие состоялось 26 ноября в Молодежном центре «Импульс» в рамках патриотического проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах». Ребята послушали рассказ бойца о том, что он видел в зоне спецоперации.

Гостем стал боец штурмового батальона «Сомали», кавалер ордена Мужества, лейтенант Виталий Бронников. Его история началась еще в июне 2014 года в Горловке Донецкой Народной Республики. Виталию было всего 20 лет, когда его родной дом подвергся артиллерийскому обстрелу. Именно этот трагический момент стал для молодого человека отправной точкой в решении пойти на спецоперацию.

4 мая 2023 года Виталий Бронников получил девятое по счету и самое тяжелое ранение, из-за которого он потерял ногу. Благодаря поддержке своей жены и родных военнослужащий успешно прошел реабилитацию и вернулся к гражданской жизни. Теперь молодой человек помогает людям в военном комиссариате городского округа Мытищи, занимаясь поиском пропавших без вести.