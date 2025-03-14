Встреча молодежи с волонтером СВО прошла в Лобне

Мероприятие состоялось в театре «Камерная сцена» в рамках проекта «Диалог на равных». Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Дарья Косых рассказала участникам встречи о своей деятельности.

Дарья Косых занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, а также лично привозит необходимые вещи военнослужащим и жителям приграничных территорий.

Активистка отметила важность поддержки, в которой нуждаются и военнослужащие, и мирные жители. В частности, она отметила, что ее муж, бывший военнослужащий, стал одним из первых мобилизованных, и это послужило для Дарьи импульсом к действию.

«Дарья Косых — вдохновляющая личность, посвятившая себя добровольческой деятельности и помощи солдатам в зонах проведения специальной военной операции. С первых дней конфликта она не осталась в стороне, решив активно поддержать защитников нашей Родины», — поделилась впечатлениями от встречи ученица школы № 3 Алена Симонова.