Встреча молодежи с бойцом СВО прошла в Лосино-Петровском

Тематическое мероприятие с участием бойца спецоперации организовали в Лосино-Петровском. Оно состоялось в молодежном центре «Движение».

Участник СВО с позывным «Каскадер» рассказал о своем боевом опыте и службе. Он поделился с молодежью, как проходят будни на передовой и атаки на противника.

Кроме того, все желающие могли примерить обмундирование: бронежилет с аптечкой, шлем, а также подержать в руках макет гранатомета и автомат Калашникова.

Военнослужащий дал ценные советы и наставления молодежи. Участникам встречи показали видеоролики, снятые на передовой.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лосино-Петровском прошел муниципальный этап всероссийской игры «Зарница». В нем приняли участие 11 команд из школ округа, которые соревновались в трех возрастных категориях. Мероприятие посетил глава муниципалитета Сергей Джеглав.