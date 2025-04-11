Муниципальный этап всероссийской игры «Зарница» прошел в Лосино-Петровском

«Зарница» — легендарная игра, которая была популярна среди советских школьников. Она не только проверяет силу и ловкость участников, но и помогает воспитывать командный дух, развивать полезные навыки и основы начальной военной подготовки.

В новом формате «Зарница 2.0.» организована движением детей и молодежи «Движение Первых» совместно с военно-патриотическим движением «Юнармия». В этом году игра посвящена сразу двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На муниципальном этапе приняли участие 11 команд из школ округа, которые соревновались в трех возрастных категориях. В течение двух дней ребята демонстрировали свои знания, ловкость и умение работать в команде.

Победителями в старшей категории стал отряд «Дагаевцы» из школы № 2 имени Дагаева, в средней категории лучшим стал отряд «Стрижи» из Свердловской школы имени Марченко, а в младшей отряды «Разжигая огни», «3-ЭФ-2» и «Орлята Отваги»

Сергей Джеглав поздравил участников и выразил уверенность, что ребята не только приобрели полезные навыки, но и получили массу ярких эмоций.