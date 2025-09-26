Встреча администрации с жителями прошла в Зарайске

Мероприятие состоялось в центре досуга «Победа». На вопросы горожан отвечали глава муниципального округа Виктор Петрущенко, его заместители и руководители профильных ведомств.

Сотрудники управления соцзащиты рассказали людям «серебряного» возраста об активностях, которые доступны в округе. Пенсионеры в Зарайске занимаются физкультурой, скандинавской ходьбой, творчеством, танцами, пением и йогой. И все это совершенно бесплатно.

Отдельной темой обсуждения стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. В Подмосковье действуют 75 мер оказания помощи, из них более 30 –региональные.

Также в рамках выездной администрации можно было пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от гриппа и вирусных заболеваний. Медики рассказали жителям Зарайска и о диспансеризации – комплексном обследовании, которое помогает выявить болезни на ранних стадиях.

Все обращения жителей, прозвучавшие на встрече, взяты в работу.