Встреча администрации с участниками СВО и их семьями прошла в Королеве

На вопросы военнослужащих и их родных отвечали представители администрации, руководители городских и общественных организаций, депутат Московской областной Думы Сергей Керселян, специалисты прокуратуры, военного комиссариата, службы судебных приставов и налоговой инспекции.

Некоторые вопросы решили прямо на месте. Например, один из участников боевых действий уже получил направление на собеседование в ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Бойцы, вернувшиеся домой, смогли подать заявки на вступление в городское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

В Королеве уделяют особое внимание поддержке защитников и их семей. В городе работают отделение Ассоциации и центр поддержки военнослужащих, фонд «Защитники Отечества» и штаб Комитета семей воинов Отечества. С семьями постоянно взаимодействуют закрепленные координаторы и волонтеры. Для детей регулярно проводят экскурсии и мастер-классы. Более тысячи кружков и секций работают бесплатно, что помогает детям развивать свои таланты и интересы.