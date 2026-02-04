Встреча администрации с семьями бойцов СВО прошла в Мытищах

Личный прием вели сотрудники администрации, депутаты Московской областной думы Денис Перепелицын и Михаил Мурзаков, депутаты окружного совета, медицинские работники, нотариусы, юристы, представители мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, Общественной палаты, ресурсоснабжающих организаций.

«Быть рядом с близкими наших бойцов и подключаться к решению поступающих от них вопросов — важное направление в нашей работе. Понимаем, что у каждой семьи есть свои личные вопросы и проблемы, в решении которых необходима помощь. Со своей стороны готовы оказать адресную поддержку нашим военнослужащим и их близким», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Администрация городского округа Мытищи оказывает особое внимание семьям участников спецоперации и адресно поддерживает каждую.