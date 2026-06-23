Встреча администрации и участников СВО прошла в Можайске

В здании военного комиссариата на улице Фрунзе 19 июня состоялся очередной День оказания бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей. За поддержкой обратились 15 заявителей.

Ключевыми темами стали взаимодействие с воинскими частями для получения личных дел бойцов, внутрисемейные вопросы получения выплат по случаю гибели военнослужащих, процедура установления отцовства, а также жилищные проблемы.

Мероприятие прошло при участии представителей военного комиссариата, прокуратуры, ОМВД, Социального фонда России, юристов администрации округа, адвокатов адвокатской палаты Московской области и социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества». Специалисты дали подробные разъяснения каждому обратившемуся. Особо сложные вопросы взяли на юридическое сопровождение адвокаты Людмила Антипова и Наталья Дроган, которые уже не первый раз участвуют в подобных приемах. Такие консультации в Можайском округе проводятся на регулярной основе при содействии фонда «Защитники Отечества». За прошлый год помощь получили более 100 человек. Следующий прием будет анонсирован дополнительно.