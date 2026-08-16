Вспыхнувший после атаки дронов ТЦ «Галактика» в Донецке сгорел дотла

Ночной налет украинских беспилотников на Куйбышевский район Донецка уничтожил торговый центр «Галактика». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин .

Он добавил, что в результате налета повреждения получили два транспортных средства, а также окна и кровля жилого дома.

«По поступившей информации, в Куйбышевском районе в результате атаки БПЛА уничтожен торговый центр „Галактика“, повреждены два транспортных средства, остекление и кровля дома», — заявил Кузовлев.

По данным главка МЧС Донецкой Народной Республики, украинские беспилотники атаковали торговый центр «Галактика» вечером в субботу, 15 августа. От удара здание загорелось, пламя охватило 14 тысяч квадратных метров.

Полностью спасатели потушили огонь только в 15:10 следующего дня.

В ведомстве подчеркнули, что работу пожарных осложнили угроза повторных налетов беспилотников, горючие материалы внутри здания, риск обрушения конструкций и нехватка воды.