Спасатели Донецка потушили горящий ТЦ «Галактика» после ночного удара ВСУ

МЧС: пожар охватил 14 тысяч квадратных метров ТЦ «Галактика» в Донецке

Более 17 часов донецкие спасатели тушили вспыхнувший после атаки украинских дронов торговый центр «Галактика». Пламя распространилось на площади в 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

Вражеские беспилотники атаковали торговый центр в 22:32 субботы, 15 августа. Пожару присвоили пятый ранг опасности.

Тушение осложнили угрозы повторных атак летательных аппаратов, а также угроза обрушения строительных конструкций, дефицит воды и наличие горючих материалов на территории здания.

Спасатели локализовали пламя в 02:44 воскресенья, 16 августа, а полностью ликвидировали открытое горение в 15:10.

При пожаре никто не погиб и не пострадал. Для ликвидации огня привлекли 116 человек и 26 единиц техники.

Еще один строительный центр «Галактика» в ДНР загорелся после атаки украинских беспилотников на этой неделе в Енакиеве. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания двух пострадавших, которых передали врачам.