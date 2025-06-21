Прокопий Сырский, в отличие от внука, главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, сражался с нацистами. Он служил в Красной Армии и получил медаль «За Отвагу», сообщило РИА «Новости» .

Мужчина призвался в 1941 году. В декабре 1942 года будучи военнослужащим 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии отметился во время боев за город Демянск в Новгородской области. Сырский вскрыл семь огневых точек, которые мешали продвижению сил Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец.

За это солдат получил медаль «За Отвагу». В дальнейшем Сырский удостоился медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и ордена Красной Звезды.

Его внук родился в России, в селе Новинки Владимирской области, получил образование в Москве и даже поучаствовал в параде на Красной площади. В 1986 году отправился командовать мотострелковым взводом в Полтавскую область, после развала СССР остался на Украине. В 2024 году Сырский организовал нападение ВСУ на Курскую область.