Всероссийский слет операторов боевых БПЛА перенесли из-за угрозы атаки ВСУ

Всероссийский слет операторов боевых БПЛА «Дронница» в Великом Новгороде перенесли на неопределенный срок из-за угрозы атаки боевиков ВСУ. Об этом сообщили организаторы мероприятия в телеграм-канале .

Они уточнили, что появились достоверные сведения о планах Украины нанести удар по месту проведения слета.

«Мы провели ряд совещаний с руководством региона, военными и специальными службами по вопросам безопасности участников слета. Не про гипотетические возможности, а про реальные сценарии, которые готовит враг, и наши возможные контрмеры», — заявили организаторы.

Представители «Дронницы» также отказались от привлечения крупных сил ПВО к мероприятию, чтобы не оставлять без защиты важные объекты в Новгородской и соседних областях.

Слет планировали провести 29–30 августа. Теперь он состоится в другое время, в какое именно — станет известно позже.

Прошлой ночью после атаки БПЛА на Новороссийск погиб восьмилетний ребенок.