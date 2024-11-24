«Всеми способами отреагируем». МИД предостерег Южную Корею от поставок для ВСУ

Начало поставок оружия Украине со стороны Южной Кореи приведет к полному разрушению отношений азиатской республики с Россией. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что Россия отреагирует на такое сотрудничество Южной Кореи с киевским режимом всеми необходимыми способами.

«Разумеется, мы всеми способами отреагируем. Теми, которые в этой ситуации сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Южной Кореи», — сказал Руденко.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева ранее призывала власти Южной Кореи не втягиваться в «опасные авантюры США» по поставкам Украине западного оружия.

Дипломат также выразила сожаление, что «многолетние партнеры и друзья в Сеуле» поставили под удар собственные национальные интересы и начали стремительно утрачивать независимость под нажимом США.