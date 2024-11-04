Евстигнеева: США давили на Сеул, втягивая в авантюру по поставкам оружия Киеву

Россия призвала руководство Южной Кореи одуматься и не втягиваться в «опасные авантюры Вашингтона» по поставкам западного оружия Украине. Заявление заместителя постоянного представителя РФ при ООН Анны Евстигнеевой опубликовали на сайте постпредства РФ при организации.

Российский дипломат выступила на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Корейском полуострове. Евстигнеева отметила, что целью его созыва, как и прежде, является желание коллективного Запада демонизировать КНДР.

Она также выразила сожаление, что «многолетние друзья и партнеры в Сеуле» под нажимом США начали стремительно утрачивать независимость и поставили под удар собственные национальные интересы.

«Судя по всему, они стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается», — сказала дипломат.

Евстигнеева призвала официальный Сеул одуматься и не вставать на «крайне опасный путь», который не приведет его ни к чему хорошему.

Ранее член комитета по разведке Южной Кореи Ви Сон Лак заявил, что Россия расплатится с КНДР за поставки вооружений и военных продовольствием, космическими технологиями и допфинансированием.